Şırnak'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, 08.50'de merkez \u00fcss\u00fc \u015e\u0131rnak'\u0131n Silopi il\u00e7esi olan 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi.\nDepremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi.PARTNERYurdum esnaf\u0131n\u0131n g\u00fcld\u00fcren pratik zekas\u0131TDK'dan b\u00fcy\u00fck tart\u0131\u015fma yaratan 'Ba\u015fbu\u011f' tan\u0131m\u0131! Malatya'da yolcu midib\u00fcs\u00fc devrildi: \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 var
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