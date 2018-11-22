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Şırnak'ta korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şırnak'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 08.50'de merkez üssü Şırnak'ın Silopi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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deprem şırnak

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