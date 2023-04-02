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  4. Şırnak'ta Nisan ayında kar yağışı! Adeta beyaza büründü

Şırnak'ta Nisan ayında kar yağışı! Adeta beyaza büründü

02.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı sonrası dağlar beyaz örtüye büründü.

Şırnak'ta Nisan ayında kar yağışı! Adeta beyaza büründü

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gün etkisini gösteren kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Meşe ormanları ise beyazlar içinde kayboldu.

EN ÇOK ONLAR SEVİNDİ

Bahar aylarında etkili olan kar yağışı, en çok fotoğrafçıları sevindirdi. Doğa fotoğrafçıları anı ölümsüzleştirmek için buz gibi havada kışın son demlerini yaşadı.

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Fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, "Günlerdir etkili olan soğuk hava sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Anları ölümsüzleştirdim. Kışı tekrar yaşıyoruz. Güzel fotoğraflar çektim" dedi.

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(İHA)

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kar yağışı Şırnak

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