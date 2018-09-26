Şırnak'ta patlama!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
ŞIRNAK'TA DÜN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Dün, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda RPG-11 roketatar, 120 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
AA
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