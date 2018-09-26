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Şırnak'ta patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 korucu şehit oldu. Son dakika habere göre, patlamada yaralıların da olduğu belirtiliyor. Dün Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet RPG-11 roketatar, 120 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Şırnak'ta patlama!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

ŞIRNAK'TA DÜN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Dün, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda RPG-11 roketatar, 120 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
şırnak patlama Silopi

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