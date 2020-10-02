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Şırnak'ta PKK operasyonu! 8 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 22:13 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya üye olma ve yardım sağlama suçundan haklarında yakalama bulunan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta PKK operasyonu! 8 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK üyeliği ve yardım sağlama suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK üyeliği suçundan M.E., N.Ş., M.Z.E., N.D., N.K., Z.T. ve E.İ. ile terör örgütüne yardım sağladığı belirlenen A.B.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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