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  4. Şırnak'ta polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi

Şırnak'ta polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Şırnak'ta yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Emniyet müdürlüğünün incelemesi sonrası kavgaya tutuşan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Kavga, 30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana geldi. Uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.

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POLİS VE BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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