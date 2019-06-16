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Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, nöbet sırasında iftar açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine selam gönderdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı da şehit Evran’ın mesajını resmi Twitter adresinden paylaşmış.

Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın 27 Mayıs’ta nöbet arkadaşları ile iftarını açarken çektiği video ortaya çıktı. Şehit Evran’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selam gönderdiği videonun Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabında da paylaşıldığı öğrenildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü Cehennem Deresi bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe 2019-2 operasyonunda sabah saat 06.50 sıralarında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada Jandarma Teğmen Şafak Evran ise şehit düştü. Şehidin 27 Mayıs’ta Gabar Dağı’nda nöbet arkadaşları ile birlikte iftarlarını açmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selam gönderdiği video ortaya çıktı. Şehit Evran’ın gönderdiği mesajın Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından da yayınlandığı öğrenildi.

Şehit Evran'ın mesajında, “Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Koti Tepe Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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şırnak şehit

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