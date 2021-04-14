Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Şırnak'ta sokağa çıkılıyor mu? Şırnak'ta yasak var mı?

Son zamanlarda koranavirüs vaka sayılarının artması ile beraber Ramazan ayının ilk iki haftası için yeni önlemler açıklandı. Şırnak uzun bir süredir, mavi rengiyle haritada dikkat çeken illerimiz arasında yer alıyordu. Şırnak son açıklanan tabloda 100 binde 8,18 vaka sayısı ile öne çıkıyordu. Türkiye’deki tek mavi olan Şırnak, yeni açıklanan tabloda turuncu renge döndü. Peki, Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 14 NİSAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI 13 Nisan günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kameralar karşısına geçen Erdoğan, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.

Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda, çoğu ramazan ayıyla başlayacak bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdiklerini belirtti. Bu çerçevede ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini dile getiren Erdoğan, "Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadesini kullandı. ŞIRNAK’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? Açıklanan yeni tabloda 100 binde 32,17 vaka sayısı ile dikkat çeken Şırnak’ta da sokağa çıkma yasağı geri geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre Kısmi Kapanma kararı tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Buna göre Şırnak sokağa çıkma saatleri; Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.