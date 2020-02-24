Şırnak'ta terör operasyonu! 44 gözaltı

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 44 şüpheli gözaltına alınmış, 29 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 5 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 10 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 2 bölücü terör örgütü mensubundan birinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup biri ise ilgili il ve birime teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

