Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Merkez ve ilçelerde akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası, sabah saatlerine doğru yerini toz bulutuna bıraktı. Toz bulutunun büyük ölçüde etkisini gösterdiği Şırnak merkez ve ilçelerinde, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte araçlar ve araç sürücüleri kazalara neden olmamak için hız limitlerini düşürüp, araç farlarını yakarak yollarına devam ettiği görüldü. Park halindeki araçların üzeri tozla kaplanırken, yol ve parklardaki aydınlatma lambaları da açıldı.
"YAŞLILAR VE AKCİĞER HASTALARI DIŞARI ÇIKMASIN"
Etkili olan toz bulutu ile ilgili uyarılarda bulunan Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Gündoğdu, mecbur kalmadıkça özellikle de solunum ilgili hastalar ile yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, Son günlerde Şırnak'ta gördüğümüz toz bulutu öncelikli olarak çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Hava kirliliği başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta. Kronik akciğer hastalığı bulunan hastalarda hava kirliliği ataklara neden olmakta.
Astımı ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastaların toz bulutu olduğu zamanlarda çok fazla dışarı çıkmamaları, toz bulutuna maruz kalmamaları gerekir. Havadaki toz partikülleri akciğere yerleşerek ataklara neden olmakta ve acil başvurularını arttırabilmekte. Halk sağlığı olarak bilenen toz bulutundan öncelikli olarak tüm halkımızın korunması, kronik akciğer hastalığı bulunan bireylerin bu konuda daha dikkat göstererek olabildiğince evlerinden çıkmamaları eğer çıkacaklarsa da maske kullanmaları faydalı olacaktır" dedi.
Kaynak: İHA
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