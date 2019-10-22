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Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 00:58 | Son Güncelleme

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında yakalanan 41 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine darbe!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Ekim arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 350 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,99 gram metamfetamin, 250 gram esrar, gümrük kaçağı 18 bin 949 paket sigara ile 5 bin 215 kilogram motorin, seyyar akaryakıt pompası, 5 akaryakıt tankı, 874 çift ayakkabı, 275 spor ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 41 kişiden 7'si işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Kaçakçılık uyuşturucu

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