Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine darbe!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Ekim arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 350 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,99 gram metamfetamin, 250 gram esrar, gümrük kaçağı 18 bin 949 paket sigara ile 5 bin 215 kilogram motorin, seyyar akaryakıt pompası, 5 akaryakıt tankı, 874 çift ayakkabı, 275 spor ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 41 kişiden 7'si işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (AA)

