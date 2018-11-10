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Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

Şırnak'ta valilik bahçesinde düzenlenen 10 Kasım töreninin ardından tören alanına insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi. Ayrıca, valilik bahçesi dahil olmak üzere 10 ayrı askeri bölgeye de insansız hava araçlarının düştüğü belirtildi. DHA'nın geçtiği haberde, İHA'ların bomba yüklü oldukları belirtildi. Olayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şırnak’ta, valilik bahçesinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinin bitmesinin ardından tören alanına insansız hava aracı düştü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, aynı anda kentteki 10 ayrı askeri bölgeye de insansız hava aracının düştüğü öğrenilirken, olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre ise, yapılan incelemede, İHA'larda çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.

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DHA'nın haberinde şu ifadeler yer aldı:

Şırnak Valiliği bahçesindeki tören alanında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törenin ardından protokol alandan ayrıldı. Vatandaşların da ayrıldığı sırada tören alanına İHA düştü. Aynı saatlerde, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine de bir İHA düştüğü öğrenildi.

Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerde, uzaktan kumanda edilerek yönlendirilen İHA'ların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Valiliği 10 Kasım

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
yine düğmeye basıldı galiba seçime gidiyoruz ya
Bunlar maket uçak eğer iha buysa çinin elinde milyarlarca var 20 yıldır üretiyor
ülkeyi nası yönetiyorsunuz anlamadım ki
bu terbiyesizler İHA nereden buluyor
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