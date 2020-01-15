Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesibe bağlı Kovankaya köyünde yaşayan son Süryani ailelerden Hurmuz ve Şimoni Diril’den dört gündür haber alınamıyor. Çocukları, ebeveynlerine ulaşamamaları üzerine güvenlik güçlerine haber verdi.

KAÇIRILDI İDDİASI



Yapılan ilk incelemede çiftin cep telefonlarının evde olduğu belirlendi. İddiaya göre Süryani çift kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Köyde Diril ailesi ve bir akrabalarından başka yaşayan kimse bulunmuyor. Bazı kişilerin ailenin evine gittiği günden bu yana Süryani çiftten haber alınamıyor.

'HİÇBİR İZ BULUNAMADI'



Olayla ilgili konuşan Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker, kayıp çiftten hiçbir iz bulunamadığını söyledi Türker, ”Ne olduğunu kimse bilmiyor. Kaçırıldılar mı, bir yere mi gittiler, götürüldüler mi bilmiyoruz. Daha birkaç sene öncesine kadar İstanbul’da yaşıyorlardı. Daha sonra gelip köye yerleştiler. Bu aile ve amca çocukları dışında köyde yaşayan kimse yok. Askerler dağ taş her yeri aradılar ama bulamadılar. Biz de her yerde arıyoruz” dedi.