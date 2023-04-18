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  4. Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi: 8 kişi yaralandı

Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi: 8 kişi yaralandı

18.04.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu minibüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi: 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu minibüsün devrilmesi sonucu araç sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haşim Çorak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Yemişli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri minibüsteki yaralıları çıkardı ve ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralı 7 yolcu ve minibüs sürücüsü Çorak, Şırnak ve Uludere devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Şırnak Minibüs

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