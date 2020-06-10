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Şırnak Tabip Odası: 'Cizre’de Vaka Sayıları Çok Yükseldi''

10.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından Şırnak’ın Cizre ilçesinde vaka sayıları artmaya başladı. Bayramdan önce 88 olan vaka sayısı bugün itibariyle 300’ü aştı

Şırnak Tabip Odası: 'Cizre’de Vaka Sayıları Çok Yükseldi''

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından Şırnak’ın Cizre ilçesinde vaka sayıları artmaya başladı. Bayramdan önce 88 olan vaka sayısı bugün itibariyle 300’ü aştı.

Bayramdan sonra alınan önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte, Güneydoğu’da salgının yayıldığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Vaka sayısının arttığı yerlerden bir de Şırnak’ın Cizre ilçesi.

Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Kuni, bayramdan önce 8 olan vaka sayısının 300’ü geçtiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Kuni, tedbirlerin gevşetilmesinin vakaları arttırdığını söyledi.

Cizre Devlet Hastanesi’nde yer kalmadığını ifade eden Kuni, “Bayramdan önce tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte, bayram arifesinde çarşılar, mağazalar, parklar doldu. Temas ortadan kalktı, maskesiz dolaşma söz konusu oldu. Bu yüzden şu anda çok yüksek vaka sayıları mevcut. Bayram öncesi elimizdeki verilerde toplam 88 pozitif vaka varken, şu anda tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte 300 ila 400 vakadan bahsediliyor. Biz de verilere pek ulaşamıyoruz. İl Pandemi Kurulu’na alınmıyoruz. Bilgileri sadece üyelerimiz ve yerel kaynaklardan alıyoruz. Şu anda Cizre'de, hemen hemen her mahallede karantina evleri mevcuttur. Karantinaya alınan sokaklar vardır. Köylerden de haber alıyoruz. Özellikle Cizre Devlet Hastanesinde yer olmadığına dair bilgileri geliyor. Oraya giden hastaları direkt yakın yerlere sevk ediyorlar. Batman’a, Diyarbakır'a sevk ediyorlar. Vaka sayısı hakkında genel anlamda bir bilgimiz yok. Cizre Devlet Hastanesi’ne gidenleri radyolojik bulgu ve klinik pozitifse gönderiyorlar. Cizre Devlet Hastanesi’nde yer olmadığından dolayı genellikle sevk ediyorlar. Şırnak genelinde de bu tür haberler geliyor ama Şırnak bölgesinde en fazla Cizre etkilenmiş durumda” dedi.

Kuni, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gibi tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Tedbirlerin kesinlikle gevşetilmemesi, artarak devam etmesi, gerekirse sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gibi tedbirler söz konusu. Tedbirlerin gevşetilmesiyle fiziksel aralık ortadan kalkınca, bu bulaşma fazla oldu. Şu anda yapılacak fazla bir şey yok, tedavisi olmayan bir hastalık. En iyi tedavi izolasyondur” diye konuştu.

Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasak

Bu arada vakaların arttığı Diyarbakır’da, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Yasakla ilgili bir mesaj yayınlayan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloglu “Değerli hemşerilerim Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplum sağlığımızı korumak ve virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla 10 Haziran 2020 Çarşamba gününden itibaren İlimiz genelinde sokağa maskesiz çıkmak ve dolaşmak yasaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım ve uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.

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