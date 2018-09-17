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Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yakınlarındaki Kato Dağı'nda, son 2 yıldır gerçekleştirilen operasyonlarla güvenlik ve huzur ortamı sağlanırken, dağlarda artık silah sesi değil, müzik yankılanıyor. Son olarak, Uludere'nin Uzungeçit beldesinde İdris-Fatma Yıldırım çifti, yüzlerce konuğun katıldığı düğünle yaşamlarını birleştirdi. Davetlilerin çalan müzikler eşliğinde halay çektiği düğünde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.

Şırnak kırsalında son 2 yılda güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile güven ve huzur ortamı sağlanırken, bölgede yüksek katılımlı açık hava düğünleri de peş peşe yapılmaya başladı.

BU DÜĞÜNDE TAKILANLAR DUDAK UÇUKLATTI

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Son olarak, Kato Dağı eteklerinde, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde de İdris Yıldırım, 3 gün 3 gece süren bir düğünle Fatma Yıldırım ile dünyaevine girdi.
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Düğüne, askeri birliklerin komutanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli katıldı.
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Davetliler, yöreye özgü rengârenk kıyafetlerle geldikleri düğünde, çalan müzikler eşliğinde halay çekti. Takı töreninde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.
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Şehit yakını olduğu öğrenilen damat ve gelini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kıdemli Başçavuş Kazım Doğan,şunları söyledi:
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"Asker olarak şehit ailelerini yanlız bırakmadık, buraya geldik. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Bugün buradaysak onların sayesinde. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum"
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sonra devlet bize bagmir....
dogu hani açtı hani yoksuldu su beleş elektrik beleş her şey beleş aglayan onlar anadolu insanı fakir aglamayan onlar elinde hiç bir imkanı olamayan da onlar
kaçakk parası sigara mozott silahh neyi anlatıyonuz isterse tiriyon olsun para helal dehil
ÇEYREK ALTIN TAKCAK TAKATIM KALMADI GARİ :)
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