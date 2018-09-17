Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Şırnak kırsalında son 2 yılda güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile güven ve huzur ortamı sağlanırken, bölgede yüksek katılımlı açık hava düğünleri de peş peşe yapılmaya başladı.
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