Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Şırnak kırsalında son 2 yılda güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile güven ve huzur ortamı sağlanırken, bölgede yüksek katılımlı açık hava düğünleri de peş peşe yapılmaya başladı.

BU DÜĞÜNDE TAKILANLAR DUDAK UÇUKLATTI

1 / 7 Son olarak, Kato Dağı eteklerinde, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde de İdris Yıldırım, 3 gün 3 gece süren bir düğünle Fatma Yıldırım ile dünyaevine girdi.

2 / 7 Düğüne, askeri birliklerin komutanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli katıldı.

3 / 7 Davetliler, yöreye özgü rengârenk kıyafetlerle geldikleri düğünde, çalan müzikler eşliğinde halay çekti. Takı töreninde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.

4 / 7 Şehit yakını olduğu öğrenilen damat ve gelini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kıdemli Başçavuş Kazım Doğan,şunları söyledi:

5 / 7 "Asker olarak şehit ailelerini yanlız bırakmadık, buraya geldik. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Bugün buradaysak onların sayesinde. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum"

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