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  4. Şırnak'taki terör operasyonunda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı! Valilikten açıklama geldi

Şırnak'taki terör operasyonunda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı! Valilikten açıklama geldi

16.05.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde gerçekleşen terör operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirilmişti. Şırnak Valiliği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre operasyonda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Operasyon ise devam ediyor.

Şırnak'taki terör operasyonunda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı! Valilikten açıklama geldi

Şırnak Valiliği, dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiği Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 güvenlik görevlisinin ağır yaralandığını duyurdu.

İSTİHBARATA DAYALI NOKTA OPERASYON

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var. Operasyon devam etmektedir” denildi. (DHA)

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Şırnak terör operasyonu

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