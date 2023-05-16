Şırnak'taki terör operasyonunda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı! Valilikten açıklama geldi

Şırnak Valiliği, dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiği Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 güvenlik görevlisinin ağır yaralandığını duyurdu.

İSTİHBARATA DAYALI NOKTA OPERASYON

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var. Operasyon devam etmektedir” denildi. (DHA)

