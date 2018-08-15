Şırnak Üniversitesi BESYO'ya yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ilk defa öğrenci alımına başlayan ve 60 kişilik kontenjan açıklayan Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna (BESYO) girmek için farklı illerden 300 öğrenci başvurdu.
YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler gitmek istedikleri üniversitelerin tercihlerini yaparken, bazı öğrenciler de özel yetenek ile öğrenci alan okullara girmek için çaba sarf ediyor. Türkiye'nin farklı illerden Şırnak'a gelen öğrenciler, beden eğitimi öğretmenliği için Şırnak Üniversitesi BESYO'ya başvuru yaptı.
BESYO Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Bereket Köse, yüksekokulun 2012'de kurulmasına rağmen kadro yetersizliğinden dolayı şu ana kadar öğrenci almadıklarını, akademik kadroyu bu yıl tamamladıklarını ve ilk yıl 60 öğrenci alacaklarını söyledi.
Okula girmek için 300 kişinin başvurduğunu belirten Köse, sınavların açık ve şeffaf yapıldığını, kamerayla kayda alındığını ve bir itiraz durumunda görüntülerin izlendiğini aktardı.
Köse, şöyle konuştu:
"İstanbul, Hatay, Gaziantep, Batman ve Siirt'ten gelenler oldu. Batı illerinden yaklaşık 10 öğrenci başvurdu. Başvuru yaparken bizi aradılar, tereddüt ettiklerine dair. Şırnak merkezinde hiçbir şey olmadığını ve bizim de ilk geldiğimiz de böyle tereddütler yaşadığımızı söyledik. Kapalı yüzme havuzumuzdan tutun, açık yüzme havuzumuza, tenis kortlarımızdan, çok amaçlı spor salonumuza kadar bütün sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri yapacak olanaklara sahibiz. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlik bölümünün yanında antrenörlük bölümünü açmayı planlıyoruz. Kadromuzu güçlendirip, öğrenci sayımızı da artırıp yolumuza devam edeceğiz."
Adıyaman'dan başvuran Ramazan Çınar ise, Şırnak'ı çok beğendiğini belirterek, "Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Rektörlüğe çok teşekkür ederim. Bizi iyi karşılandılar. Üniversitenin yurdunda kaldık, hiçbir sıkıntı yaşamadık." dedi.
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