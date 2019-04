Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan’dan Karamollaoğlu’na yanıt

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr Mehmet Emin Erkan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun "Ardahan’da Şırnak’ta üniversite kurmanın hangi mantığı var" açıklamasına yanıt geldi. Prof. Dr. Erkan, "Bir üniversitenin bir şehre neler yapabileceğini nasıl etki edebileceğini görmek isteyen varsa? Şırnak Üniversitesine ve Şırnak’a davet ediyorum“ dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çok tartışılan Çamlıca Cami açıklamasının ardından bu kez de üniversiteleri hedef aldı. Karamollaoğlu’nun "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için gidip şimdi Ardahan’dakiler, Iğdır’dakiler gücenmesin ama, Ardahan’da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. Şırnak’a git öğrenci yok“ şeklindeki açıklamasına Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan‘dan yanıt geldi.

İHA’nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "Her ile üniversite açılması Devletimizin almış olduğu doğru kararlardan biridir. Hatta geç kalınmış bir karardır. Her ilde üniversite olması o ilin gelişmesinde önemli bir göstergedir. Dünyadaki üniversitelere baktığımızda gelişmiş ülkelerin daha çok üniversitelerinin olduğu da tespit edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şırnak Üniversitesi hiçbir bölüme hoca ihtiyacı yoktur"

Karamollaoğlunun söylediğinin aksine Şırnak Üniversitesinde hoca ihtiyacı bulunmadığını söyleyen Erkan, “Şırnak Üniversitesi 2008 yılında açıldı. Fiziki şartları nedeniyle ülkemizin en güzel üniversitelerinden birisi. Açılan hiçbir bölümde hoca ihtiyacı bulunmamaktadır. Hatta her yıl Türkiye’nin sayılı üniversitelerine hoca transfer etmekteyiz. Yani hocalarımız bizde akademik kariyerini tamamlayıp doçent profesör kadrolarını aldığında bu üniversitelere geçmektedir. Her bir fakültede yaklaşık 40 ile 50 arasında akademisyenimiz var ve hocalarımızın hepsi görevlerinin başındalar” şeklinde konuştu.

"Meslek Yüksek okullarımız yüzde yüz doluluk oranı var"

Şırnak Üniversitesi’nde bulunan 3 adet meslek yüksek okulunun doluluk oranının yüzde yüz olduğuna dikkat çeken Erkan, "Şırnak Üniversitesinde 2019 yılında açtığımız yeni bölümler var. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu var. Doluluk oranı yüzde yüz üç. Yine Güzel Sanatlar Fakültesini bu sene açıyoruz. İnşallah onunda doluluk oranı yüksek olacak. Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu açılacak, inşallah onunda doluluk oranı yüksek olacak. Türkiye’de bazı bölümlerin doluluk oranı Antep’de de Ankara’da da istediği kadar öğrenci alamadı. Bizim Meslek Yüksek okullarımız yüzde yüz doluluk oranı" diye konuştu.

Üniversitelerin bulundukları şehre büyük değer kattığını vurgulayan Erkan, "Şırnak bölgesinde 2023 çalıştayı yaptık. Bu Bakanlık tarafından diğer bölge üniversitelerine örnek olarak gösterildi. Konferanslar gerçekleştiriyoruz. İslam coğrafyası ve sorunları ile ilgili sempozyumlarımız oldu. Vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile coğrafyamızın sorunları ve çözüm önerileri getirildi. Şehre tiyatrolar getiriyoruz. İki defa devlet tiyatrosu, iki defada özel tiyatro getirdik. Örencilerimiz kurduğu kulüplerle çocukların bağımlılık ile ilgili bilinçlendirilmesine üniversite öğrencileri lise ve orta okul öğrencilerine gösteri yaparak katkıda bulunuyorlar. Proje ekibimizi kurduk. Proje ekibimiz 26 trilyonluk proje üretmişlerdir. Bu ürettikleri projenin 13 trilyonu desteklenmiştir . Aynı zamanda yine teknoloji transfer ofisi ile ilk olarak bir yoğurt fabrikası kuruyoruz. Bunun yanında bir mantar üretim fabrikası kuruyoruz. Bunları kadın girişimcilere destek olarak onların desteği ile yapıyoruz. Aynı zamanda kadın girişim sarayını hizmete açıyoruz. Kadın girişim sarayında bütün kadınlar burada üretim yapacaklar ürettikleri ürünlerin satışını yapacaklar“ açıklamalarında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kız çocuklarının okuyabilmesi için her ilde bir üniversite kurulmasının bir gereklilik olduğunu kaydetti.

"Bir üniversitenin şehre neler yapabileceğini görmek için herkesi Şırnak’a bekliyorum"

Bir üniversitenin bir şehre neler yapabileceğini nasıl etki edebileceğini görmek isteyenleri Şırnak’a davet eden Erkan, ”Üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değildir aynı zamanda eksiklikleri tespit eder, bu tespitlerin üzerinden çözüm önerileri sunar ve kısmen de bu çözüm önerilerine icra desteği verir. Üniversitelerin fonksiyonlarını doğru algılamak için, değişen dünyayı iyi okumak gerekiyor ve yerinde gözlemlemek gerekiyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bir üniversitenin bir şehre neler yapabileceğini nasıl etki edebileceğini görmek isteyen varsa? Şırnak Üniversitesine ve Şırnak’a davet ediyorum” dedi.