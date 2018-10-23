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Şırnak UYAFA takımı kente döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

İdil Kaymakamı Zafer Sağ: - "Çocuklarımız fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiler"

Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, kente döndü.

İspanya'nın Barselona ketinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda finalde Danimarka temsilcisi Dalum'u yenerek şampiyon olan UYAFA Şırnak takımını, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Ekinci ile sporcuların aileleri karşıladı.

Kaymakam Sağ, 11 ülkeden yaklaşık 200 futbol takımının katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'ndan büyük bir başarı elde edildiğini belirterek, "Çocuklarımız fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiler. Bize bu gururu yaşattıkları içinde hepsine teşekkür ediyorum." dedi

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ekinci de alınan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası keşfedilmemiş cevherlerle dolu, yeter ki biz bunları işleyelim, ellerinden tutalım." diye konuştu.

UYAFA Şırnak takımının antrenörü Ömer Koçer ise "Böyle değerli bir kupayı ülkeye ve Şırnak'a kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Fırsat verildiğinde neleri başaracağımızı tüm Türkiye'ye göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Takımı kaptan Enes Kaplan, "İspanya'da kazandığımız bu kupayı Türkiye'deki 80 milyona hediye ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi UYAFA

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