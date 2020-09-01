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Şırnak Valiliği: "Kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliği, kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.Şırnak Valiliği tarafından, nöbetleri sırasında kavga eden polis ve bekçi ile ilgili açıklama yapıldı.

Şırnak Valiliği, kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Şırnak Valiliği tarafından, nöbetleri sırasında kavga eden polis ve bekçi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan iki personel arasında yaşanan kavga konusu ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında yapılan bir takım paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 30 Ağustos Pazar günü saat 19.30 sıralarında il merkezi Sanayi kontrol noktasında görevli polis memuru A.U.T. ile çarşı ve mahalle bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup; bahse konu olay üzerine her iki personel 30 Ağustos’ta görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir" denildi.

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