Şırnak Valiliği’nden Cizre Belediyesi’ndeki önlemlere ilişkin açıklama

Şırnak Valiliği, bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumları üzerine Cizre Belediyesi’nde gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumlarının sıklaştığı belirtildi. Açıklamada, "Terör eylemlerini engellemek maksadıyla alınan tedbirler çerçevesinde kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi ve vatandaşlarımızın güvenliği için Cizre Belediyesi’nde gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

