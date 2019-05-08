HABER

Şırnak Valiliği’nden Cizre Belediyesi’ndeki önlemlere ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliği, bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumları üzerine Cizre Belediyesi’nde gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumlarının sıklaştığı belirtildi.

Şırnak Valiliği, bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumları üzerine Cizre Belediyesi’nde gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumlarının sıklaştığı belirtildi. Açıklamada, "Terör eylemlerini engellemek maksadıyla alınan tedbirler çerçevesinde kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi ve vatandaşlarımızın güvenliği için Cizre Belediyesi’nde gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlarKuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar
Bitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındıBitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darbe girişimi davalarında sona doğru

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.