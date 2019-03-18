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Şırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyette

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, "Bölücü terör örgütü PKK, bana göre Çanakkale'de vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza el atanlarla aynı zihniyettedir" dedi.

Şırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyette

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, "Bölücü terör örgütü PKK, bana göre Çanakkale'de vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza el atanlarla aynı zihniyettedir" dedi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler, Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili şiirler okudu. Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin ardından otelde şehit yakınları ve gaziler için yemek verildi. Programda hitap eden Vali Aktaş, "Bizi dışarıdan saldırılarla dağıtamayacaklarını, diz çöktüremeyeceklerini gören hainler, düşmanlarımız bu sefer içimizdeki maalesef içimizdeki bir kısım haini, bir kısım zalim ruhlu ve hainlere, emperyalistlere uşaklık etmekten zevk alan bir kısım insanları devşirerek, dönüştürerek, bizi içeriden yıkmaya tevessül ettiler. Bölücü terör örgütü PKK, bana göre, Çanakkale'de bizim vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza el atanlarla aynı zihniyettedir. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunlarda din, namus, vatan anlayışı yoktur. Bunlar katil ruhludur. Bunu her fırsatta gösterdiler. Aynı amaca hizmet etmek için bize saldırdılar. Bize silah yönelttiler; ama başta bu toprakların evlatları olmak üzere yine millet olarak buna göğüs gerdik. Bunun da bedelini ödedik; ama Allah'a şükür bir karış toprağımızı vermedik, vermeyeceğiz. Allah'ın izni ile tarihin her döneminde bundan sonra da bu tür hain girişimler olduğunda hep beraber aynı mücadeleyi vermekten geri durmayacağız. Bir öleceğiz ama bin dirileceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza, şerefimize el uzatmayacağız; uzattırmayacağız" diye konuştu.

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Şırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyetteŞırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyetteŞırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyetteŞırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyette

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