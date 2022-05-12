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Şırnak Valisi Osman Bilgin kimdir? Osman Bilgin ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Valisi Osman Bilgin, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Şırnak Valisi Osman Bilgin kimdir? Osman Bilgin ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Şırnak Valisi Osman Bilgin kimdir? Osman Bilgin ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Şırnak Valisi Osman Bilgin kimdir? Osman Bilgin ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

ŞIRNAK VALİSİ OSMAN BİLGİN KİMDİR?

Osman Bilgin, 1978 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl Avukatlık yaptı.

OSMAN BİLGİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında yapılan Kaymakamlık Kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. Sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı.

Osman Bilgin 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Şırnak Valisi olarak atandı

İngilizce Öğretmeni İlknur Bilgin ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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Şırnak
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