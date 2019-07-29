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Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, karşılama töreninin ardından görevine başladı.Vali yardımcıları Tunahan Efendioğlu, Turan Bedirhanoğlu, Tayfur Elbasan, 23.

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, karşılama töreninin ardından görevine başladı.
Vali yardımcıları Tunahan Efendioğlu, Turan Bedirhanoğlu, Tayfur Elbasan, 23. Piyade tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral, Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri tarafından karşılanan Vali Pehlivan, Şırnaklılarla tanıştı. Şırnak’a atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, öncelikli hedeflerinin terörle mücadele olduğunu ve yapılacak olan projelerin takipçisi olacağını vurguladı. Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara sıcaklıklarından dolayı teşekkür eden Vali Pehlivan, "18 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Şırnak Valisi olarak atanmış bulunuyorum. Öncellikle Türkiye Cumhuriyeti devletimize, aziz milletimize, hizmet etme lütfunu bize bahşettiği için Allah’ıma hamd ediyorum. Bizleri bu onurlu göreve tensipleriyle tevil eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere içişleri bakanımız Süleyman Soylu’ya ve bütün devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu gün itibariyle göreve başlamış bulunuyoruz. İnşallah bütün kamu kuruluşlarımızla, bütün mesai arkadaşlarımızla, sevgi ve saygı temelli, özveri bir anlayışla, vatandaş odaklı bir anlayışla, yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi.

"Güvenlik öncelikli konumuz olacak"
Güvenlik konusunun öncelikli konuları arasında olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Terörle mücadelede kararlıkla, güvenlik birimlerimizle kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimiz, huzurumuzu, esenliğimizi kimsenin bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi, çocuklarımız, engellilerimizi inşallah yanımızda ve yakınımızda olama gayreti içinde olacağız. Sevgi ve merhameti hep birlikte çoğaltacağız. Güzel duygularla geldik, inşallah bu duyguları hep beraber çoğaltırız” diye konuştu.
Vali Pehlivan daha sonra makamına geçerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı

Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladı
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