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Şırnak Valisi Pehlivan: Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin sembolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta düzenlenen ‘Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi’ toplantısında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Hz.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta düzenlenen ‘Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi’ toplantısında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Hz. Nuh'un gemisinin biyolojik çeşitliliğin bir sembolü olduğunu ifade ederek, "Çabamız odur ki, bir gün Cudi Dağı'nda Nuh'un gemisinin karaya oturduğu bölgede gemiyi yapıp, orda canlandırmalar yapılmasıdır" dedi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce ‘Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi’nin toplantısı düzenledi. Vali Ali Hamza Pehlivan, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Şırnak'ta bin 381 olan bitki sayısının, yapılan biyolojik çeşitlilik çalışmaları ile bin 448'e çıktığı tespit edildi. Çalışma kapsamında, Şırnak'ta 103 olan endemik bitkisi sayısının 118'e çıktığı belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, Nuh'un gemisinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Nuh'un gemisinin biyolojik çeşitliliğin bir sembolü olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, şunları söyledi:

"Hz. Nuh'un rivayeti Kuran-ı Kerim'de çok net bir şekilde ortaya konulmuş. Şırnak'ta yaşayanlar olarak bunu çok daha iyi biliyoruz. Çünkü bu geminin Cudi Dağı'na oturmuş olması ve aslında insanlığı ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına da geliyor. Nitekim Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir numunesi, örneği, sembolüdür. Bu anlamda da çok isabetli bir isimlendirme yapıldığını düşünüyorum. Bunu ortaya koyanlara ilimiz adına teşekkür ediyorum. Yani Nuh'un Gemisi, ulusal biyolojik çeşitlilik envanter data projesi veya data dosyasının adının Nuh'un Gemisi olması, bundan sonraki çalışmalarda da ilimiz açısından da inşallah daha ilave proje ve çalışmalara vesile olur. Dileğimiz, çabamız odur ki bu bir gün bu ve benzeri programları veya etkinlikleri Cudi Dağı'nda Nuh'un gemisinin karaya oturduğu bölgede de yapıp orda canlandırmalar yapılır. Belki o geminin yeniden inşası ve çevresinde o günleri yılları o çağı hatırlatan yapılar yapılır" dedi.

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