Şırnak Valisi Pehlivan: Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin sembolü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta düzenlenen ‘Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi’ toplantısında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Hz. Nuh'un gemisinin biyolojik çeşitliliğin bir sembolü olduğunu ifade ederek, "Çabamız odur ki, bir gün Cudi Dağı'nda Nuh'un gemisinin karaya oturduğu bölgede gemiyi yapıp, orda canlandırmalar yapılmasıdır" dedi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce ‘Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi’nin toplantısı düzenledi. Vali Ali Hamza Pehlivan, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Şırnak'ta bin 381 olan bitki sayısının, yapılan biyolojik çeşitlilik çalışmaları ile bin 448'e çıktığı tespit edildi. Çalışma kapsamında, Şırnak'ta 103 olan endemik bitkisi sayısının 118'e çıktığı belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, Nuh'un gemisinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Nuh'un gemisinin biyolojik çeşitliliğin bir sembolü olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, şunları söyledi: