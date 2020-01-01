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  4. Şırnak Valisi Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı:

Şırnak Valisi Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:19 | Son Güncelleme

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir yıl geçirmeleri için bütün güvenlik güçlerimiz görevinin başında"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yeni yıla 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçik ile girdi.

Vali Pehlivan, beraberinde Jandarma Komando Tugay Komutanı Alper Sır, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile önce Şırnak Devlet Hastanesi acil klinikliğinde yatan hastaları ziyaret etti.

Daha sonra Uludere, Cizre ve Siirt yolundaki güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik kuvvetlerini ziyaret eden Pehlivan, polis ve askerlerin yeni yılını tebrik etti.

23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesine de geçen Pehlivan, burada nöbet tutan Mehmetçik ile yeni yılı karşıladı.

Pehlivan, yeni yılı güvenlik güçlerini ziyaret ederek, geçirdiklerini belirterek, kentte görev yapan zabıta, polis, asker ve hastane çalışanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Allah’a çok şükür yurdumuzun her bölgesinde olduğu gibi Şırnak'ta da yeni yıla huzur ve güvenle giriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir yıl geçirmeleri için bütün güvenlik güçlerimiz görevinin başında." diyen Pehlivan, yeni yılın bütün vatandaşlara, ülkeye, bütün insanlığa huzur ve refah getirmesini diledi.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Pehlivan, yeni yıla 1980 rakımlı Namazdağı üs bölgesinde Mehmetçik ile girdiklerini aktardı.

Bakan Soylu da güvenlik güçlerinin gözlerini kırpmadan ülke üzerinde hesabı olanlara gerekli cevabı verdiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Namazdağı Üs Bölgesi şırnak

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