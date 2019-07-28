HABER

Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 05:57 | Son Güncelleme

Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cudi Dağı ve Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Böyle yakalandılar! Bir botta tam 40 kişi!Böyle yakalandılar! Bir botta tam 40 kişi!
Kafa kafaya çarpıştılar!Kafa kafaya çarpıştılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç güvenlik operasyonları İçişleri Bakanlığı terör operasyonları

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi!

4 terörist etkisiz hale getirildi!

Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı!

Böyle yakalandılar! Bir botta tam 40 kişi!

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kafa kafaya çarpıştılar!

Irak'taki Türk konsolosluğuna saldırı olayının bir faili daha tespit edildi!

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Müjdeyi Bakan Soylu verdi! 3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

AK Parti'li başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.