Şırnak ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine 16-17 Eylül 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekatları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

