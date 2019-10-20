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Şırnak ve Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Şırnak ve Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara

ŞIRNAK/MARDİN (AA) - Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildi.

Şırnak ve Mardin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulu ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

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