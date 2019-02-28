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Şırnak ve Siirt'te 32 köyle ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:00 | Son Güncelleme

Şırnak ve Siirt'te 32 köyle ulaşım sağlanamıyor

ŞIRNAK/SİİRT (AA) - Şırnak ve Siirt'te 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 4, Uludere'de 2 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Siirt'te de kar nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Pervari'de 12, Şirvan'da ise 13 köy yolunun ulaşıma açılması için Karayolları 94. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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