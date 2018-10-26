Şırnak ve Siirt'te sağanak etkili oldu

ŞIRNAK/SİİRT (AA) - Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şırnak'ta devlet hastanesinin acil bölümü ile bazı ev ve iş yerlerini, Siirt'te ise bir okul ile 25 ev ve iş yerini su bastı.

Sağanak, Şırnak ve Siirt'te yaşamı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonucu Şırnak Devlet Hastanesinin acil bölümü ile kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turhan Bedirhanoğlu, hastane ile ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliyesine ilişkin çalışmaları yerinde izledi.

Beytüşşebap ilçesindeki Habur 2 mevkisi ile Taşarası köyü arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma ile yol tek yönlü trafiğe açıldı.

Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki Ayvalık köyünde de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Elektrik tellerinin kopması sonucu her iki ilçede kısmi elektrik kesintisi meydana geldi.

DEDAŞ ekiplerince kopan elektrik tellerinin onarımı için başlatılan çalışma devam ediyor.

- Siirt

Siirt'te, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Kooperatif Mahallesi'ndeki Alparslan İlkokulu'nu su bastı. Öğrenciler, okulun girişine konulan sıralar üzerinden tahliye edildi.

Okula gelen İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, suyun tahliyesine ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kentte 25 ev ve iş yerini de su bastı. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Siirt Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda biriken suyun tahliyesine ilişkin çalışma yürütüyor.

