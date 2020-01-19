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  4. Şırnak ve Siirt'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

Şırnak ve Siirt'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Şırnak ve Siirt'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

ŞIRNAK/SİİRT (AA) - Şırnak ve Siirt'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında etkinlik yapıldı.

Şırnak Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda ip atlama, yüz boyama, çuval yarışı, şişme oyun parkurlarındaki oyunlarla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81 ilde uygulandığını belirterek, "Amacımız gençlerimizin sosyal medyadan uzaklaşıp arkadaşlarıyla zaman geçirmesini sağlamak." dedi.

- Aileler memnun

Etkinliğe çocuğunu getiren Cengiz Sunar, çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmanın önemine işaret ederek, "Çocukları oyun aktivitelerine yönlendirmek gerek. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Sosyal medyayı hayatımızda eksiltelim, hayatın tadına varalım." diye konuştu.

Kerime Zeybek ise etkinliğe iki kızını getirdiğini ve çok eğlendiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın televizyon ve internetten uzak şekilde burada aktiviteye katılması çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Siirt

Proje kapsamında bir AVM'de buluşan gençler, cep telefonlarını bir kenara bırakıp sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katıldı.

Siirt Gençlik Merkezi Müdür Vekili Nesim Toprak, proje kapsamında gençlerin çeşitli etkinliklere katılımlarını sağladıklarını söyledi.

Yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini işaret eden Toprak, "Koordinatörler eşliğindeki gençler halay çekti, resim, satranç, masa tenisi, langırt ve okçuluk faaliyetlerinde yer aldı. Proje çalışmalarına önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selma Yardak ise katıldığı programda doyasıya bir gün geçirdiklerini belirterek, "Etkinliğe arkadaşlarımla katıldım. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
etkinlik Gençlik ve Spor Bakanlığı şırnak

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