Şırnak ve Siirt'te terör operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri değerlendirilen 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine güvenlik güçleri Şırnak'ta 6, Siirt'te ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

