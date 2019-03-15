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Şırnak ve Siirt'te terör operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

ŞIRNAK ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri değerlendirilen 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine güvenlik güçleri Şırnak'ta 6, Siirt'te ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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