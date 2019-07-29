HABER

Şırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bayburt Valiliği'nden Şırnak Valiliği'ne atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı.

Şırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bayburt Valiliği'nden Şırnak Valiliği'ne atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı'nın 17 Temmuz 2019'da yayımlanan kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın yerine atanan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kente gelerek görevine başladı. Vali Pehlivan'ı, valilik girişinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
'KAPIMIZI VATANDAŞLARIMIZA AÇIK TUTACAĞIZ'
Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Pehlivan, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada açıklamada bulunan Vali Pehlivan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla saygı ve sevgi temeli, vatandaş odaklı bir anlayışla çalışacaklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Elbette yurdumuzun diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Şırnak'ın da kendine has münhasır özellikleri ve güzellikleri var. Bununla birlikte yine her yerde olduğu gibi muhtelif sorunları ve ihtiyaçları var. Bizlere düşen öncellikle devam eden yatırımların en etkin, en verimli ve en kısa sürede tamamlanması için çalışmak. Sadece kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımızla değil esnafından çiftçisine, sanayicisinden siyasetçisine, basınında bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ile istiyoruz ki şehrimizi birlikte düşünelim, birlikte düşleyelim. Ve bununla ilgili adımları da belediyemizle, özel idaremizle, yerel yönetimlerimizle birlikte adımları atalım. Yatırımları etkin ve verimli hayata geçmesini sağlayalım. Tabi bunu yaparken vatandaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bütün mülki idari amirlerim olsun, idari amirlerim olsun, güvenlik birimindeki arkadaşlarım olsun kapımızı vatandaşlarımıza açık tutacağız" dedi.
Güvenliğin öncelikli konuları arasında olduğunu anlatan Vali Pehlivan, "Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizle birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi, kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi, çocuklarımızı, engellilerimizi inşallah yanımızda, yakınımızda ve onlarının yanında ve yakınında olma gayreti içerisinde olacağız. Sevgiyi merhameti hep birlikte çoğaltacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladıŞırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladıŞırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladıŞırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladı

Orası artık huzur arayanların durak noktası olduOrası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşayan kedi kurtarıldıGünlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşayan kedi kurtarıldı
Üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandıÜzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.