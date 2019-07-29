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Şırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bayburt Valiliği'nden Şırnak Valiliği'ne atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bayburt Valiliği'nden Şırnak Valiliği'ne atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın 17 Temmuz 2019'da yayımlanan kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın yerine atanan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kente gelerek görevine başladı. Vali Pehlivan'ı, valilik girişinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. 'KAPIMIZI VATANDAŞLARIMIZA AÇIK TUTACAĞIZ' Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Pehlivan, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada açıklamada bulunan Vali Pehlivan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla saygı ve sevgi temeli, vatandaş odaklı bir anlayışla çalışacaklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Elbette yurdumuzun diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Şırnak'ın da kendine has münhasır özellikleri ve güzellikleri var. Bununla birlikte yine her yerde olduğu gibi muhtelif sorunları ve ihtiyaçları var. Bizlere düşen öncellikle devam eden yatırımların en etkin, en verimli ve en kısa sürede tamamlanması için çalışmak. Sadece kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımızla değil esnafından çiftçisine, sanayicisinden siyasetçisine, basınında bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ile istiyoruz ki şehrimizi birlikte düşünelim, birlikte düşleyelim. Ve bununla ilgili adımları da belediyemizle, özel idaremizle, yerel yönetimlerimizle birlikte adımları atalım. Yatırımları etkin ve verimli hayata geçmesini sağlayalım. Tabi bunu yaparken vatandaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bütün mülki idari amirlerim olsun, idari amirlerim olsun, güvenlik birimindeki arkadaşlarım olsun kapımızı vatandaşlarımıza açık tutacağız" dedi. Güvenliğin öncelikli konuları arasında olduğunu anlatan Vali Pehlivan, "Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizle birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi, kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi, çocuklarımızı, engellilerimizi inşallah yanımızda, yakınımızda ve onlarının yanında ve yakınında olma gayreti içerisinde olacağız. Sevgiyi merhameti hep birlikte çoğaltacağız" dedi.

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