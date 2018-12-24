Şırnak'a kar yağdı; Siirt ile ulaşım kesildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinin beyaza büründüğü kar yağışı nedeniyle Şırnak- Siirt karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte bu sabah başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Kent merkezinde 3 santimi bulan kar kalındığı Cudi, Namaz ve Gabar dağlarında ise 15 santimetreye ulaştı. Şırnak merkezi karla beyaza bürünürken, Cudi’nin etekleri ise sisle kaplı bir manzara oluşturdu. Bazı şoförler kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, araçlarını kontrol etmekte zorlanırken, yayalar yolda yürümekte güçlük çekti.

Kar yağışı nedeniyle, Şırnak- Siirt karayolunun 25’inci kilometresindeki Birini Tepesi’nde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, Karayolu Müdürlüğü ekipleri, ulaşıma kapanan karayolunu açmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI



