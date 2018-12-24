HABER

Şırnak'a kar yağdı; Siirt ile ulaşım kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 13:53 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinin beyaza büründüğü kar yağışı nedeniyle Şırnak- Siirt karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte bu sabah başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Kent merkezinde 3 santimi bulan kar kalındığı Cudi, Namaz ve Gabar dağlarında ise 15 santimetreye ulaştı. Şırnak merkezi karla beyaza bürünürken, Cudi’nin etekleri ise sisle kaplı bir manzara oluşturdu. Bazı şoförler kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, araçlarını kontrol etmekte zorlanırken, yayalar yolda yürümekte güçlük çekti.

Kar yağışı nedeniyle, Şırnak- Siirt karayolunun 25’inci kilometresindeki Birini Tepesi’nde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, Karayolu Müdürlüğü ekipleri, ulaşıma kapanan karayolunu açmak için çalışma başlattı.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Köylüler isyan etti! He yere CD'leri astılarKöylüler isyan etti! He yere CD'leri astılar
Engelli oyunculardan engelsiz oyunEngelli oyunculardan engelsiz oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.