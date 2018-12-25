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Şırnak'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:43 | Son Güncelleme

Cizre ilçesinde sosyal medyada yer alan görüntülerde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 çocuk yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sosyal medyada yer alan görüntülerde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 çocuk yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şah Mahallesi Özden Sokak'ta bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde uyuşturucu ticaretinin yapılması ve görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ve eşkalleri belirleyen polis, 18 yaşından küçük 3 çocuğu operasyonla yakaladı.

Emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 çocuk hakkında yasal işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak uyuşturucu operasyonu

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