"Meralarımızın açılması ve desteklerimizle birlikte inşallah Şırnak'ı hayvancılık merkezi haline getireceğiz." diyen Aksu, bakanlık olarak yeşili, doğayı ve çiftçilere fidan desteği vermeyi çok önemsediklerini bildirdi.

Terör nedeniyle kapalı olan meraların ilk kez geçen yıl açtıklarını kaydeden Aksu, hayvancılık noktasında ciddi bir akım başladığını belirtti.

Çiftçilere ceviz, badem, zeytin ve fıstık fidanları dağıtan Aksu, yıl içerisinde 40 bin fidan dağıtacaklarını, bunu her yıl ikiye katlayarak çiftçiye destek olacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Meralarımızın açılması ve desteklerimizle birlikte inşallah Şırnak'ı hayvancılık merkezi haline getireceğiz." dedi.

Aksu, 2023 hedeflerinin olduğunu, Türkiye'de dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedeflediklerini aktararak, "Fidanlar Fidanlarımızla Büyüyor" projesiyle 10 milyon öğrencinin fidan diktiğini, bunu artırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Daha sonra Atatürk Mahallesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aksu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve partililerle görüştü.

Aksu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, bölge insanının Başkanlık Sistemi'ne büyük bir teveccüh gösterdiğini, bunun yerel seçim sonuçlarına olumlu yansıyacağına inandığını dile getirdi.

Yarka'nın Ankara'da çok sevilen bir kişi olduğunu ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"Yarka'nın Ankara'da çalıp açamayacağı kapı yok. Tarım ve hayvancılık kenti olan Şırnak'ta biz her türlü yardıma hazırız. Terör saldırıları öncesinde 5 milyona yakın hayvanımız vardı, terör saldırılarında çiftçimiz bunları satmak zorunda kaldı. Devlet olarak siz emredeceksiniz Mehmet Yarka yapacak Mehmet Yarka emredecek biz bakanlık olarak gereğini yapacağız."