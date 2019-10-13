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Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 18:27 | Son Güncelleme

CİZRE VE SİLOPİ İLÇELERİNİN 33 KÖYÜNDE DE EĞİTEME ARA VERİLDİ Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ve Silopi ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan 33 köyde eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi.

CİZRE VE SİLOPİ İLÇELERİNİN 33 KÖYÜNDE DE EĞİTEME ARA VERİLDİ
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ve Silopi ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan 33 köyde eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Şırnak ilimize bağlı Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 33 köy okulunda 3 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

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