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Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

Şırnak’ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra okulunda eğitime 5 gün ara verildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda 21 ile 25 Ekim tarihlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Şırnak’ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra okulunda eğitime 5 gün ara verildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda 21 ile 25 Ekim tarihlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, "09 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı harekatı kapsamında Şırnak İlimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi İlçelerimizde, aşağıdaki listede isimleri yer alan, Suriye sınırındaki 55 okulumuzda 21.10.2019 (dahil) tarihinden itibaren 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.
İdil ilçesinde Kozluca köyü, Yeşilce mezra, Çığır köyü, Gültepe mezra, Yeniköy mezra, Tepecik köyü, Alakamış köyü, Babet mezra, Gedik köyü, Ocaklı köyü, Yolaçan köyü, Köyceğiz köyü, Çayırlı mezra, Yağmurca köyü, Okçu köyü, Pınarbaşı köyü, Duruköy köyü, Ortaköy köyü, Yavşan köyü ve Yukarı Yavşan mezrasındaki okullarda eğitime ara verildi.
Cizre ilçesinde ise İnci, Keruh, Aşağı Konak, Yeşilyurt, Çavuş köyü, Erdem, Güçlü köyü, Gürsu köyü, Katran köyü, Kebeli köyü, Şabani mezrası, Kurumcu köyü, Sulak köyü, Taşhöyük köyü, Uğur köyü, Varlık köyü, Yakacık, Örencik mezrasındaki okullarda eğitime ara verildi.
Silopi ilçesinde de eğitime ara verilen okulların isimleri şöyle:
"Kavaközü köyü, Yeşilyurt mezrası, Doruklu köyü, Ceylan mezrası, Pınarönü köyü, Ilıcalar mezrası, Ortaköy köyü, Buğdaylı köyü, Bostancı köyü, Babındak mezrası, Mahmutlu köyü, Yankale mezrası, Konutlar mezrası, Çiftlik köyü, Kavallı köyü."

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