Şırnak’ın Balveren Beldesi 6 Aydır Gönüllü Karantinada

Türkiye Corona Virüsü salgınının önüne geçmek için her gün vatandaşlara yeni uyarılar yaparken, Şırnak’ın Balveren Beldesi sakinleri, 6 aydan beri gönüllü karantina uyguluyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı beldede henüz vakaya rastlanmadı.

Şırnak’a kent merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta Balveren Beldesi, yol üstünde olmasına rağmen bugünlerde oldukça sessiz. Yaklaşık 600 hanede 5 bin kişinin yaşadığı beldenin sokakları bomboş. Sadece sokaklar değil beldenin en kalabalık yeri olan kütüphanesine de bugünlerde kimse uğramıyor. Bütün bu sessizliğin neden Corona Virüsü salgını.

Aslında bu yeni bir durum değil. Belde altı aydır bu durumda. Balverenlileler daha ilk Corona vakasının görüldüğü 11 Mart’tan önce kendi tedbirlerini almaya başladı. Belde ileri gelenleri bir toplantı yaparak beldeyi karantinaya alma kararı aldı. Alınan kararlar uyarınca ev ziyaretleri durduruldu, taziyeler ve düğünler iptal edildi. Beldenin ileri gelenlerinin önerisi üzerine, belde sakinleri bolca maske almaya başladı.