Şırnak’ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şırnak’ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı.
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Şırnak’ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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