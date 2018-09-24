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Şırnak'ın ilk gebe okulu açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ilk gebe okulu açıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ilk gebe okulu açıldı. Gebe okulunda, anne adaylarına hamileliğin ilk gününden doğuma kadarki süreçle ilgili bilgi verileceği ve doğuma hazırlanacağı belirtildi. Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulunun açılışını İl Sağlık Müdürü Dr. Esra Şahin ve Başhekim Dr. Yakup Uslu gerçekleştirdi. Gebe okulunda 50 katılımcının eğitim gördüğünü belirten Sağlık Müdürü Şahin, anne adaylarına gebelik öncesi ve gebelik sonrasındaki eğitimlerini en iyi şekilde verileceğini söyledi. Okulda sorumlu hemşire Günce Köksal Karaoğlu ise "Doğum, beslenme süreci, bebek bakımı, korunma yöntemleri, akıllarına takılan her türlü konuda yardımcı olmak istiyoruz. Gebelerimizi mutlaka eşleri ile birlikte gebe okulumuza bekliyoruz. Eğitimlerimizi her gün düzenli olarak veriyoruz. Haftada 1 gün olmak üzere 3 seans hastalarımız gelmek zorunda. 3 hafta boyunca eğitimleri devam ediyor" diye konuştu. Başhekim Dr. Yakup Uslu da, ilk gebelik sürecini yaşayan anne adaylarının bu süreç hakkında çok fazla detaylı bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, "Gebelik okulunun amacı bu. Bu süreç hakkında onları bilgilendirmek, psiko-sosyal ve fiziksel açıdan onları bu sürece hazırlamak adına biz bu okulu açtık. Şırnak'ta ilk defa uygulanan bir proje. Biz gebelerimizi ve eşlerini gebe okulumuza bekliyoruz" dedi.

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