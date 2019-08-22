Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 asker hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli Köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı belirtildi.

"Şehit GK Süleyman Tosun" adı verilen operasyonla ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur.

"Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hayatını kaybeden askerler; Jandarma Komando Uzman Çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammet Ferdi Güntekin için için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.