HABER

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 asker hayatını kaybetti

22.08.2019 01:26 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanlığı, Mardin'de de 3 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli Köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı belirtildi.

"Şehit GK Süleyman Tosun" adı verilen operasyonla ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur.

"Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hayatını kaybeden askerler; Jandarma Komando Uzman Çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammet Ferdi Güntekin için için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Askerlerin cenazeleri daha sonra memleketleri Adıyaman, Hatay ve Erzurum'a gönderildi.

3 askerin cenazeleri yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'ta yaşamını yitiren 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 3 PKK'lı öldürüldü

Öte yandan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Merkel Brexit Çözümü için İngiltere’ye 30 Gün Süre VerdiMerkel Brexit Çözümü için İngiltere’ye 30 Gün Süre Verdi
Türkiye 'Güvenli Bölge' Konusunda 'Zaman' Vurgusu YapıyorTürkiye 'Güvenli Bölge' Konusunda 'Zaman' Vurgusu Yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'tan çok tartışılacak hamle!

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.