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Şırnak'ın tanıtımı için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programları kapsamında yürütülen proje kapsamında bisikletleri ile Habur Sınır Kapısı'na gelen öğrenciler, Irak'tan Türkiye'ye geçiş yapan turistlere kenti tanıtıcı broşürler verdi

Şırnak'ta öğrenciler, kentin tanıtımı yapmak için Habur Sınır Kapısı'na kadar pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programları kapsamında yürütülen "Sağlık ve Doğa Bisikletle Buluşuyor Projesi" ile Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Silopi ilçesi yakınlarındaki İl Özel İdaresine ait tır parkında bir araya geldi.

Daha sonra Habur Sınır Kapısı'na kadar pedal çeviren öğrenciler, Türkiye'ye geçiş yapan yerli ve yabancı turistlere kentin tarihini ve kültürünü anlatan broşür verdi, tatlı ikram etti.

Öğrencilerin etkinliği, Irak tarafına geçmek için bekleyen sürücülerden de ilgi gördü. Araçları başında bekleyen şoförler, öğrencilerin etkinliğini alkışla destekledi.

Öğrenciler şoförlere de broşür vererek tatlı ikramında bulundu.

Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Fethi Seven, uyguladıkları projenin amacının Şırnak'ın tarihini ve kültürünü anlatmak olduğunu söyledi.

Seven, öğrencilerin proje kapsamında, tır parkından Habur Sınır Kapısı'na kadar pedal çevirdiğini, Irak'tan gelen yerli ve yabancı turistlere kenti tanıtmak için broşür verdiğini anlatarak, "Amacımız Irak tarafından gelen turistlerin Şırnak'a uğramalarını sağlamak ve Şırnak esnafına ekonomik katkı sağlamak. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zana Aktuc, Türkiye ve Şırnak'a gelen misafirleri karşılamak ve kenti tanıtmak için burada olduklarını belirtti.

Hanım Batmaz, Şırnak'ın tanıtımına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Pervin Öter de, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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bisiklet Habur ırak Sağlık ve Doğa Bisikletle Buluşuyor şırnak

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