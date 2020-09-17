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Şırnaklı anne HDP il binasına gelerek dağa kaçırılan oğlunu istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

Şırnak’ta oğlu teröristler tarafından 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek, HDP il binasının önüne gelerek oğlunun getirilmesini istedi.

Şırnak’ta oğlu teröristler tarafından 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek, HDP il binasının önüne gelerek oğlunun getirilmesini istedi. Acılı anne, oğlu gelinceye kadar her perşembe günü il binası önüne gelmeye devam edeceğini söyledi.
Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunu HDP’den isteyen acılı anne Üstek’e şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar destek verdi. HDP Şırnak il binası önünde Kürtçe bir açıklama yapan Üstek, "Oğlumu 5 yıl önce Kurban Bayramı’nda dağa kaçırdılar. Ben oğlumu uykudan zor uyandırıyordum. Ben oğluma doyamadan oğlumu benden aldılar. Örgüt yandaşları oğlumu kandırdılar, ona pikniğe gel demişler. Ben de normal bir piknik sandım ve oğlum tekrar bana dönecek diye bekledim. Oğlum bana bir daha geri dönmedi. Beraber pikniğe gittikleri arkadaşların hepsi evine dönmüştü ama benim oğlum bir daha dönmedi. Oğlumun geri dönmesini istiyorum. Oğlum bana verilmeden ben buraya HDP önüne gelmeye devam edeceğim. Her perşembe günü burada olacağım. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Benin canımı bedenimden aldılar buna ne hakları vardı? Benim içim yanıyor oğlum neredeyse gelsin artık dayanacak gücüm kalmadı. Oğlum 15 yaşındaydı. Oğlumu almayana kadar bu can bedende oldukça ben burada olacağım" dedi.
Oğlu dağa kaçırılan Üstek ve Şırnaklı kadınlar yapılan açıklamanın ardından HDP il binasının önünden sessizce ayrıldı.

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