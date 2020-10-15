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Şırnaklı anneler HDP’den hesap sormaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Şırnak’ta eşleri ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde bir araya geldi.

Şırnak’ta eşleri ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde bir araya geldi. HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalıp tencere ve tavalara vurarak engellemeye çalıştı.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP Şırnak binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar da eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’kahrolsun PKK’, ’şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.
1992 yılında babasını kaybeden Besra Bildik, "Gözyaşlarımız dökülmesin artık. Bu bayrak hepimizin. Sonuna kadar bütün yüreğimizle, hep bu bayrak ve bu vatanla olacağız. Bundan sonra anneler ağlamasın. Bu annelere çocukları teslim edilsin. Bizim gibi kızlar yetim kalmasın. Kimse eşsiz kalmasın. Hepimizi kardeşiz. Bu vatan hepimizin" dedi.

"Kendi çocuklarını Avrupa’da okutuyorlar, bizim çocuklarımızı dağa satmışlar"
Oğlunu 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Aslan ise "Biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Neyin davasını istiyorlar. HDP bu çocukların sorumlusudur. İsteseler getirebilirler. Çocuklarımızı dağa satmışlar. Kendi çocuklarını Avrupa’da okutuyorlar. Çocuklarımızı versinler, çocuklarız küçüktür. Çocuklarımızı bize versinler. Kendi çocuklarını bizimkilerin yerine göndersinler" diye konuştu.
Grup daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

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