HABER

Şırnaklı annelerden Mehmetçik için dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Şırnak'ta anneler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti - Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan: - "Biz de Kürt kadınları olarak Mehmetçiklerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın o kararlı dik duruşunun arkasındayız, dualarımızla onun yanındayız"

ŞIRNAK (AA) - Şırnaklı anneler, Barış Pınarı Harekatı'na dualarıyla destek oldu.

Şırnaklı kadınlar, Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği öncülüğünde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere dua etmek için merkez Geylani Camisi'nde bir araya geldi.

Fetih ve Yasin sureleri ile mevlidin okunduğu etkinlikte, hatim duası yapıldı.

Anneler, harekatın başarıyla tamamlanması temennisinde bulunarak, Mehmetçikler için dua etti.

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, harekat kapsamında çok sayıda Mehmetçikin Türkiye'nin güvenliği, huzuru ve geleceği için sınırda terör örgütleriyle çatışma halinde olduğunu söyledi.

Ülkesini, memleketini, vatanını seven Şırnaklı Kürt kadınları olarak dua ettiklerini belirten Atan, şöyle konuştu:

"Cudi'nin ve Gabar'ın eteklerindeki bu kadim şehrimizde Mehmetçiklerimiz için 9 gündür il genelinde annelerimiz evlerinde, Kur'an kurslarımızda, seccadelere durup, Allah'ın huzurunda Mehmetçiklerimiz için Yasin-i Şerif, hatimler, Fetih sureleri okudular. Allah dualarımızı kabul etsin. Türkiye genelindeki Mehmetçiklerimizin annelerine, eşlerine bir Kürt kızı olarak seslenmek istiyorum; bütün dualarımız Mehmetçiklerimizle."

"Ülkemizin huzuru için gerekirse bizler de silahlanır, sınıra gideriz." diyen Atan, Suriyeli kadınlar ve evlatlarının da bir an önce topraklarına dönebilmesini temenni etti.

Atan, Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözünün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim toprağımız bize yeter. Biz de Kürt kadınları olarak Mehmetçiklerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın o kararlı dik duruşunun arkasındayız, dualarımızla onun yanındayız. Allah bizleri mahcup etmesin, ordumuzu, Mehmetçiklerimizi zaferle bu işin içinden çıkarsın. Düşmanlar bizi duysun ki biz ne Mehmetler verdik bu toprak uğruna, gerekirse bizler de şehit oluruz. Askerlerimiz bizleri duysun ki 7'den 70'e herkesin elleri havada, dualar onların yanında."

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Tunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldüTunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldü
Lefkoşa çocuklar için koşacakLefkoşa çocuklar için koşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı destek dua Şırnaklı anneler

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.