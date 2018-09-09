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Şırnaklı çiftçi, eşi ile dünyayı geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde yaşayan Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, farklı kültürleri tanımak için 17 yılda Orta Doğu ve Uzak Doğu'da 10 ülke gezdi.

Şırnaklı çiftçi, eşi ile dünyayı geziyor

Ferit ASLAN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde yaşayan Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, farklı kültürleri tanımak için 17 yılda Orta Doğu ve Uzak Doğu'da 10 ülke gezdi. Gezdikleri ülkelerde çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, yeni hedeflerinin Avrupa ülkelerini dolaşmak olduğunu söyledi.
Belveren beldesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası Feysullah Artuç (50) ve eşi Taybet Artuç, farklı kültürleri keşfetmek amacıyla 2001 yılından sonra 10 ülke gezdi. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar'ı ziyaret etti. Gittikleri her ülkede kendi yöresel kıyafetlerini de götüren Artuç çifti, gezdikleri ülkelerde çekindikleri fotoğrafları, ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Taybet Artunç, eşinin kendisi olmadan bir yere gitmediğini, bunun da bölgedeki kadın-erkek ilişkilerinde pek rastlanan bir durum olmadığını belirterek, "Beni yanına almadan bir yere gitmek istemiyor. Ben de doğal olarak 'geride kalan çocuklar ne olacak, onlara kim bakacak' kaygısı ile gitmek istemiyorum. Ama buna rağmen 10 ülkeye gittik. Ülkelerin kültürlerini tanımak için gezmeye de devam ediyoruz. Eşim bana, çocukların büyüdüğünü kendi kendilerine bakacağını ve biz yaşlandığımız zaman evde oturmak zorunda olacağımızı o nedenle yaşamız el verirken gidip dünyayı gezmemizin güzel olacağını söyleyerek beni ikna ediyor. Şimdi gündemimizde önce Mısır, ardından Avrupa ülkeleri var" dedi.
Çiftin kızları Bahar Artuç ise babası Feyzullah Artuç'un annesini çok sevdiğini, onsuz bir bardak çay bile içmediğini ifade ederek, "Babam anneme çok düşkündür. Nereye gitse onu yanında götürür. Babam, ziyaret edeceği ülkeye gitmeden önce o ülke ile ilgili kitapları okur. Babam ilkokul mezunu. Ancak kendisiyle sohbet edince yüksekokul bitirdiğini düşünürsünüz. Çok bilgili ve kültürlüdür. Yabancı dili yok ama girişken olduğu için insanlarla dillerini bilmese bile kolaylıkla anlaşabiliyor. Anneme dayatarak okuma yazma kursuna gitmesini sağladı. Onlar şimdi dünyayı gezerek gittikleri yerlerin kültürlerini öğreniyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şırnaklı çiftçi, eşi ile dünyayı geziyorŞırnaklı çiftçi, eşi ile dünyayı geziyorŞırnaklı çiftçi, eşi ile dünyayı geziyorŞırnaklı çiftçi, eşi ile dünyayı geziyor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunun neresi haber degeri tasiyor . 17 yilda 10 ulke cok mu buyuk basari? Sirnakli diye yurtdisina cikamiyor mu veya? 17 yilda 100 ulke olsa haber degeri tasir derim bos haber bence
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